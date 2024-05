Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 63,73 USD nach.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 63,73 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 63,71 USD ein. Bei 64,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 174.294 Aktien.

Bei einem Wert von 82,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 28,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,52 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Uber ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,869 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

