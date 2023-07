Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Plus

Uber im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 48,79 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 49,43 USD. Bei 48,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 858.398 Uber-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 1,31 Prozent wieder erreichen. Bei 22,40 USD fiel das Papier am 30.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 117,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.823,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.854,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,007 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.



