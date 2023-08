Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 46,68 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 46,68 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 46,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242.167 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 22,95 USD fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,85 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,33 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,33 Prozent auf 9.230,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,303 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

