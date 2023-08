Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 46,58 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 46,58 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 46,74 USD. Bei 46,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 43.431 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 22,97 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 102,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 01.08.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,303 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn

Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal