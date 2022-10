Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 27,56 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 27,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 27,53 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 194 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 42,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 34,51 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,23 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,32 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,33 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent auf 8.073,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.929,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -4,645 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com