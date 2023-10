Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 42,85 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 42,85 USD. Bei 42,92 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 569.760 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,91 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 44,20 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,33 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.230,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,356 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

