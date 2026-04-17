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Heute im Fokus

Microsoft-Aktie zündet den Turbo: Aktie plötzlich im Rally-Modus. Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik. Ericsson-Aktie: Zum Jahresauftakt weniger als erwartet verdient. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber.