UBER - dicke Überraschung!

Damit hat kaum einer gerechnet. Uber geht beim IPO erstmal unter den Erstausgabepreis in der ersten Handelsstunde. Wie es jetzt aussieht – hier in der Indikation. Etoro preist rund 42,5 Dollar um 18 Uhr am Ausgabetag – schwach für Uber. Lyft geht gleich mit baden. Wir glauben – da kaufen schon noch ein paar nächste Woche. Nehmen Sie bei Etoro ein paar Stücke oder auch über Turbos – WKN VF5NC2 ist ein Kauf! Auch die CP9P2N ist ein Kauf mit allerdings hohem Hebel 8. Und zu guter Letzt – hier nochmal unser Beitrag zu UBER und zum Börsengang.

