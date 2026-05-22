Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Carl Zeiss findet neue Vorstandsvorsitzende. Citroën holt Ente als E-Auto zurück. DHL-Aktie testen 50-Euro-Hürde nach Kaufempfehlung. LANXESS von Analystenstimmen belastet. Richemont mit Umsatzplus. Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen. Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro bei Samsung ab. Bayer: Kerendia erhält weitere Zulassung in China.