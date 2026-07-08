Uber in fortgeschrittenen Gesprächen zu Delivery-Hero-Übernahme - Agentur
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DOW JONES--Uber Technologies Inc. ist einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Delivery Hero. Wie Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, strebt Uber noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero an. Einigen der Informanten zufolge würde eine Transaktion den Konzern wahrscheinlich deutlich über seinem jüngsten Aktienkurs von rund 36 Euro je Aktie bewerten, so Bloomberg.
Vertreter von Uber und Prosus lehnten eine Stellungnahme Bloomberg gegenüber ab; ein Sprecher von Delivery Hero war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.
Uber ist der größte Aktionär von Delivery Hero und hat sich eine Beteiligung aufgebaut, die sich Bloomberg zufolge auf derzeit 24,99 Prozent beläuft. Hinzu kommen Derivate, so dass Uber nach Bloomberg-Berechnungen derzeit ein Anteil von etwa 36,8 Prozent an Delivery Hero zuzurechnen ist. Der Konzern habe derzeit einen Marktwert von 11,2 Milliarden Euro.
Ende Mai hatte Delivery Hero mitgeteilt, dass Uber ein Angebot für 33 Euro je Aktie plant. Zu dem Zeitpunkt waren Uber per Pfingstmontag bereits 36,83 Prozent der Stimmrechte an Delivery Hero zuzurechnen, inklusive der Beteiligung von 24,99 Prozent sowie dem Zugriff auf weitere 11,84 Prozent über Optionen.
Investoren wetten Bloomberg zufolge darauf, dass ein höherer Preis erforderlich sein wird, damit eine Transaktion zustandekommt. Die in Amsterdam börsennotierte Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus NV, eine Tochter der südafrikanischen Investment-Gruppe Naspers, ist der zweitgrößte Aktionär und muss ihren Anteil aus EU-Wettbewerbsgründen weiter reduzieren. Doch hat die EU Prosus Anfang Juni mehr Zeit dafür eingeräumt.
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DJG/uxd/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 14, 2026 10:44 ET (14:44 GMT)
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|Datum
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|Analyst
|28.05.26
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.23
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|RBC Capital Markets
|17.11.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.20
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.