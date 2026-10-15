UBS AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Aktieneinstufung

15.10.26 13:34 Uhr

Airbus SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach den letzten Aussagen vor der wegen anstehender Quartalszahlen üblichen Schweigeperiode auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach den Indikationen des Flugzeugbauers am Vortag habe er nun seine Margenschätzungen für die Sparten Helicopter für das abgelaufene Quartal nach unten korrigiert, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien diese Anpassungen aber für das operative Ergebnis des Gesamtkonzerns nahezu neutral.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Airbus SE konnte um 13:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 192,70 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 24,55 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 88.434 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 0,9 Prozent. Am 28.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:46 / GMT



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