UBS AG bescheinigt Buy für Continental-Aktie

Aktie im Blick

09.10.26 14:07 Uhr

Die Continental-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft hält er Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 13:51 Uhr 1,3 Prozent. Also weist das Papier noch Spielraum von 30,43 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 70.581 Continental-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 6,0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT



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