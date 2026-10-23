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Aktie auf dem Prüfstand

UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Bank-Aktie

UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Bank-Aktie

UBS AG-Analyst Mate Nemes hat sich intensiv mit dem Deutsche Bank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
27.66 EUR -0.37 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte trotz der üblichen saisonalen Abschwächung und anspruchsvoller Vorjahreswerte im Investmentbanking eine erneut solide Ertragsentwicklung verzeichnet haben, schrieb Mate Nemes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Ertragsprognose entspreche weitgehend der Konsensschätzung.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 27,46 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34,77 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 1.734.504 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 14,1 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:46 Deutsche Bank Buy UBS AG
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.

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