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Analyse im Fokus

UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Telekom-Aktie

UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Telekom-Papiers durch UBS AG-Analyst Polo Tang.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.66 EUR -0.66 EUR -2.51 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US außen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:27 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 25,82 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,94 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1.675.840 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 3,6 Prozent nach. Am 25.02.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

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14:31 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:41 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
05.11.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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