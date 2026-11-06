UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Analyse im Fokus

06.11.26 12:43 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Telekom-Papiers durch UBS AG-Analyst Polo Tang.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US außen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:27 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 25,82 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,94 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1.675.840 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 3,6 Prozent nach. Am 25.02.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.