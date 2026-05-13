UBS AG bescheinigt Buy für Scout24-Aktie
UBS AG hat eine eingehende Analyse der Scout24-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe die KI-Führerschaft des Online-Portalbetreibers untermauert, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Margen sollten sich überdurchschnittlich entwickeln können.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:26 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 75,85 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 47,66 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.704 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 11,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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