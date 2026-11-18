Bewertung im Fokus

UBS AG hat die Siemens-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Als Investment sei die Siemens-Aktie nach wie vor solide, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Diese Feststellung fuße auf guten Wachstumsaussichten, gepaart mit Spielraum bei der Bewertung. Das Umsatzwachstum im Kerngeschäft könne sich im kommenden Jahr auf zwölf Prozent beschleunigen, von rund neun Prozent in diesem Jahr.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,9 Prozent auf 267,45 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173.492 Siemens-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 14,2 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.02.2027 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.