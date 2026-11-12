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Aktuelle Analyse im Blick

UBS AG bescheinigt Neutral für Merck-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für Merck-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
155.10 EUR 3.85 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:31 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 155,05 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 3,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.869 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 29,0 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

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Datum Rating Analyst
12:46 Merck Neutral UBS AG
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.

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