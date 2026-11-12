UBS AG bescheinigt Neutral für Merck-Aktie
UBS AG hat eine eingehende Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:31 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 155,05 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 3,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.869 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 29,0 Prozent zu.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Merck KGaA