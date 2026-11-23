Analyse im Blick

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Matthew Weston, der das Bayer-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im US-Bundesstaat Missouri sollte alle derzeitigen und künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) beilegen und die Zahlungen des Unternehmens auf 7,25 Milliarden US-Dollar begrenzen, was positiv zu werten sei, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der weiterhin möglichen Einzelklagen halte Bayer für überschaubar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Bayer-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 52,12 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 1.591.107 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 41,2 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.