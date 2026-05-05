Experten-Analyse

UBS AG-Analyst Yashraj Rajani hat eine umfassende Analyse des Zalando-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und vor allem die Bruttomarge hätten positiv überrascht, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte am Markt zunächst auf ein positives Echo stoßen - ebenso wie der Ebit-Beitrag von About You.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:42 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 20,30 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 79,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3.158.489 Zalando-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 19,9 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.