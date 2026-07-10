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Aktuelle Analyse im Blick

UBS AG: Buy-Note für Bayer-Aktie

UBS AG: Buy-Note für Bayer-Aktie

Die detaillierte Analyse des Bayer-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem positiven Urteil des Supreme Court der USA liege der Fokus nun auf den nächsten Schritten im Gesamtkomplex Glyphosat, schrieb Matthew Weston am Freitag. Spannend werde jetzt die Anhörung für eine endgültige Genehmigung eines Sammelvergleichs am 19. August.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:02 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 50,24 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,50 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 408.038 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 36,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13:16 Bayer Buy UBS AG
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.