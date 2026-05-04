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UBS AG: Buy-Note für SAP SE-Aktie

05.05.26 14:04 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt UBS AG jetzt an die SAP SE-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des SAP SE-Papiers durch UBS AG-Analyst Michael Briest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
150,16 EUR 2,90 EUR 1,97%
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach zwei angekündigten Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Obwohl die Preise beider Transaktionen nicht veröffentlicht worden seien, gehe er davon aus, dass der Software-Konzern in diesem Jahr einige Milliarden Euro aus seiner Bilanz abziehen werde, schrieb Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht der Analyst die Transaktionen als "klare Stärkung der SAP-Kompetenzen, aber auch als implizite Anerkennung der Herausforderungen der letzten 12 bis 18 Monate in der KI-Entwicklung".

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:48 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 149,68 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36,96 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 531.178 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 28,2 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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