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UBS AG: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Sell

UBS AG: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Sell

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 13:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 38,53 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6,57 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 318.253 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 1,7 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:41 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
12:26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG

Information

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