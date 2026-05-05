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UBS AG: Fresenius SE-Aktie erhält Buy

06.05.26 14:04 Uhr
Was ist die Fresenius SE-Aktie wirklich wert? UBS AG gibt die Antwort | finanzen.net

Fresenius SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
38,60 EUR -1,09 EUR -2,75%
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Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Medizinkonzerns seien "eigentlich okay", kommentierte Graham Doyle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) sehe etwas schwach aus. Doch die Aktien seien im Vorfeld der Zahlen schwach gelaufen, und der konservative Ausblick beinhalte Spielraum nach oben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 13:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 39,07 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 38,21 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 795.477 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 20,2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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30.04.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
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23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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