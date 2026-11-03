UBS AG gibt Deutsche Börse-Aktie Neutral

Bewertung im Blick

03.11.26 14:58 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Börse-Papiers durch UBS AG-Analyst Michael Werner.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 14:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 313,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 15,39 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 79.503 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 42,4 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT



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