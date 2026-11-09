DAX 26.085 +1,0%ESt50 6.245 +1,2%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,77 -2,3%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.400 -1,0%Euro 1,1188 +0,4%Öl 95,2 -3,2%Gold 4.109 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Experten-Einschätzung

UBS AG gibt Hannover Rück-Aktie Buy

UBS AG gibt Hannover Rück-Aktie Buy

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Will Hardcastle, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
289.20 EUR -4.20 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis und der Reingewinn des Rückversicherers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings fehlten Details zur finanziellen Ausstattung, die sicherstellt, dass die Verpflichtungen gegenüber den Erstversicherern auch in Extremszenarien erfüllt werden können (Solvabilität).

Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:55 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 288,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2,22 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 47.019 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 13,9 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Aktuelle Hannover Rück Aktie News

Werbung

Hannover Rück Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:11 Hannover Rück Buy UBS AG
10:26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:21 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.