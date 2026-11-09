UBS AG gibt Hannover Rück-Aktie Buy

Experten-Einschätzung

09.11.26 12:13 Uhr

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Will Hardcastle, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis und der Reingewinn des Rückversicherers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings fehlten Details zur finanziellen Ausstattung, die sicherstellt, dass die Verpflichtungen gegenüber den Erstversicherern auch in Extremszenarien erfüllt werden können (Solvabilität).

Aktienauswertung: Die Hannover Rück-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:55 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 288,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2,22 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 47.019 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 13,9 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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