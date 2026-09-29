UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy

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29.09.26 11:22 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens-Papiers durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet mit starkem Auftragswachstum im Kerngeschäft der Münchner - bei Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility. Das organische Umsatzwachstum sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag bei 9 Prozent.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 284,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,91 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 163.192 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 21,6 Prozent. Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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