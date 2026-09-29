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Aktienempfehlung

UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy

UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens-Papiers durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
284.10 EUR 4.15 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet mit starkem Auftragswachstum im Kerngeschäft der Münchner - bei Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility. Das organische Umsatzwachstum sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag bei 9 Prozent.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 284,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,91 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 163.192 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 21,6 Prozent. Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:21 Siemens Buy UBS AG
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research

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