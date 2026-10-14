UBS AG gibt Zalando-Aktie Buy

Aktienbewertung

14.10.26 10:34 Uhr

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Zalando-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 10:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 23,99 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39,64 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 162.204 Zalando-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 5,3 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zalando am 03.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.