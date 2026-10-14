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Aktienbewertung

UBS AG gibt Zalando-Aktie Buy

UBS AG gibt Zalando-Aktie Buy

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Zalando-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23.82 EUR -0.78 EUR -3.17 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 10:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 23,99 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39,64 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 162.204 Zalando-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 5,3 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zalando am 03.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10:31 Zalando Buy UBS AG
01.10.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets

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