UBS AG: Henkel vz-Aktie erhält Neutral
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch UBS AG.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Robuste Aussichten für 2027 seien in den Aktien bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Zwischenbericht.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:21 Uhr 0,5 Prozent auf 86,92 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 11,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.655 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 29,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.03.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA