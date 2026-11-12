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UBS AG: Neutral für Allianz-Aktie

UBS AG: Neutral für Allianz-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Will Hardcastle das Allianz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
468.40 EUR 1.40 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals. In der Folge davon sei das obere Ende der Zielspanne erhöht worden. Der Experte geht aber davon aus, dass das vierte Quartal weniger gut wird, weshalb sich das dritte Jahresviertel nicht vollständig im Ausblick widerspiegele.

Aktienanalyse online: Die Allianz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:57 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 468,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,73 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 215.762 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 25,4 Prozent nach oben. Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:11 Allianz Neutral UBS AG
11:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:11 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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