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Aktienanalyse

UBS AG: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

22.05.26 11:43 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Rampenlicht: UBS AG gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
49,68 EUR 1,54 EUR 3,20%
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik der Luftfrachtkapazitäten im Express-Geschäft der Bonner habe Anfang Mai angezogen, schrieb Cristian Nedelcu am Freitag. Er sieht jedoch auch Gegenwind und nennt die europäischen Einkaufsmanagerindizes als Warnsignal.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 49,74 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7,52 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 691.017 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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