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Aktienbewertung

UBS AG: Neutral-Note für adidas-Aktie

UBS AG: Neutral-Note für adidas-Aktie

UBS AG-Analyst Robert Krankowski hat sich intensiv mit dem adidas-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164.05 EUR 6.05 EUR 3.83 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Die Stärke im Direktgeschäft mit Endkunden halte an, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag nach dem finalen Quartalsbericht. Dies sei allerdings keine Überraschung. Das Anlegerinteresse dürfte daher dem mauen Sportschuhwachstum und der erwarteten Dynamisierung im Europa-Geschäft gelten.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 11:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 163,55 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,17 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 197.467 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1,4 Prozent zurück. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 adidas Neutral UBS AG
11:06 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:36 adidas Outperform Bernstein Research

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