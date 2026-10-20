UBS AG: Sell für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
UBS AG-Analyst Graham Doyle hat eine gründliche Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.
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Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 39,54 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 8,95 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wechselten via XETRA 17.136 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 0,9 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius Medical Care