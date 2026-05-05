Bewertung im Blick

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach am Dienstagnachmittag von positiven Impulsen durch die Geschäftszahlen und den Ausblick von Rockwell Automation.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 269,85 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 5,50 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 616.878 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 15,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.