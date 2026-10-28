UBS AG verleiht Beiersdorf-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Aktienbewertung

28.10.26 11:52 Uhr

UBS AG-Analyst Guillaume Delmas hat eine ausführliche Untersuchung des Beiersdorf-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas wartet auf "mehr Glanz" beim Konsumgüterkonzern, wie er in einem Resümee zum Quartalsbericht der Hamburger schrieb. Die Marke Nivea sende jedenfalls kaum Signale für einen erfolgreichen Turnaround.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 80,16 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 2,30 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 56.079 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 13,3 Prozent nach unten. Experten prognostizieren, dass Beiersdorf die Bilanz für Q4 2026 am 04.03.2027 vorlegt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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