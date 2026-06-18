Bewertung im Blick

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Patrick Hummel, der das BMW-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 60,92 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 14,90 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 413.582 BMW-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 30,8 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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