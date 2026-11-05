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UBS AG verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Continental-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. David Lesne hob am Mittwoch das weiterhin starke Potenzial für den freien Barmittelfluss hervor. Die Portfolio-Optimierung führe zu höherer Rentabilität und dürfte die wiederkehrenden Renditen für die Aktionäre maximieren. Dies stärke seine Zuversicht, dass Continental wiederkehrende Dividenden von mehr als 600 Millionen Euro beibehalten könne - zusätzlich zur geplanten Ausschüttung von 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf von ContiTech.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 14:57 Uhr 0,6 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 27,01 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 83.714 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,8 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:11 Continental Buy UBS AG
14:06 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Continental Outperform Bernstein Research
09.10.26 Continental Buy UBS AG

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