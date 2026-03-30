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Aktienanalyse

UBS AG verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse

31.03.26 10:04 Uhr
UBS AG mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Daimler Truck-Aktie | finanzen.net

Die Daimler Truck-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,18 EUR 0,25 EUR 0,61%
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 41,22 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 9,17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 113.762 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 10,5 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

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