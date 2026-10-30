UBS AG verleiht Deutsche Bank-Aktie Buy in jüngster Analyse

Bewertung im Fokus

30.10.26 11:52 Uhr

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Weg zur Kapitalrendite (RoTE) von 13 Prozent bis 2028 werde zunehmend klarer, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einem Resümee zum Quartalsbericht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:36 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 30,34 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 25,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.024.947 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,0 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.