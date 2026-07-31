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Investment-Tipp

UBS AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Deutsche Börse-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Michael Werner unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Michael Werner kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den europäischen Börsenbetreibern die Handelsvolumina im Monat Juli. Dabei hob er vor allem das starke Handelsvolumen bei Aktien hervor, "insbesondere für einen Sommer- beziehungsweise Ferienmonat", wie Werner schrieb.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 13:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 267,40 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.730 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 21,6 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

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