UBS AG verleiht Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell in jüngster Analyse
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Graham Doyle, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA.
Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 41,05 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 12,30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.022 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 4,7 Prozent zu.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius Medical Care