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Bewertung im Blick

UBS AG verleiht Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Graham Doyle, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.03 EUR 0.71 EUR 1.76 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 41,05 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 12,30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.022 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 4,7 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:06 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
23.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK

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