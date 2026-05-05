Aktienanalyse

UBS AG-Analyst Julian Radlinger hat eine ausführliche Untersuchung des Heidelberg Materials-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, was angesichts einer Reihe starker Zwischenberichte aus der Branche etwas enttäuschen könnte, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das erste Quartal habe für den Konzern aber eine relativ geringe Bedeutung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:27 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 195,15 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,23 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.111 Stück gehandelt. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 12,5 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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