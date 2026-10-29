UBS AG verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Patrick Hummel, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 45,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfinder des Automobils scheine einen Umbruch vorzubereiten, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Mit den Ergebnissen einer Strategie-Überarbeitung rechne er anlässlich der Jahresbilanz im kommenden Februar. Dabei stünden vor allem die Rolle in China und die Investitionen im Fokus.
Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 40,44 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5,11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 682.487 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 28,0 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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