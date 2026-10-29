DAX 25.937 +0,9%ESt50 6.181 +0,2%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 -0,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.971 -1,1%Euro 1,1151 -0,0%Öl 113,9 -1,2%Gold 4.035 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bewertung im Blick

UBS AG verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Neutral in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Patrick Hummel, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.44 EUR 0.44 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 45,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfinder des Automobils scheine einen Umbruch vorzubereiten, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Mit den Ergebnissen einer Strategie-Überarbeitung rechne er anlässlich der Jahresbilanz im kommenden Februar. Dabei stünden vor allem die Rolle in China und die Investitionen im Fokus.

Aktienanalyse online: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 40,44 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5,11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 682.487 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 28,0 Prozent. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
11:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.