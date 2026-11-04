UBS AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Bewertung im Blick

04.11.26 12:52 Uhr

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska, der das RWE-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ergebnisse einer ersten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für neue Gaskraftwerke in Deutschland. Der interne Zinsfuß (IRR) für die von RWE gewonnenen Zuschläge, also die durchschnittliche jährliche Verzinsung, die der Energiekonzern von einem neuen Investitionsprojekt erwartet, liegt ihren Schätzungen zufolge bei mehr als 9 Prozent. Damit wäre das von RWE selbst angestrebte Ziel von mehr als 8,5 Prozent übertroffen worden.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 58,44 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 16,36 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.738.298 RWE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 31,7 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.