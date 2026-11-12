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Aktieneinstufung

UBS AG verleiht Siemens-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG verleiht Siemens-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
283.00 EUR 6.00 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens legte um 12:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 283,45 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 16,42 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 842.671 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 21,0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:41 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 Siemens Buy UBS AG
10:31 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 Siemens Outperform Bernstein Research
09:11 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets

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