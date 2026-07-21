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Analyse im Fokus

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Buy

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Buy

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.05 EUR 8.07 EUR 4.06 %
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach am Vorabend angekündigten mittelfristigen Zielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Das für 2029 in Aussicht gestellte operative Gewinnziel (Ebit) basiere wohl auf vorsichtigen Annahmen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften nun aber steigen. Das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm dürften Anleger wohl nicht auf dem Schirm gehabt haben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Airbus SE-Aktie konnte um 11:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 207,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 187.818 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 6,9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 29.07.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

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DatumRatingAnalyst
11:41 Airbus SE Buy UBS AG
10:56 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
09:36 Airbus SE Kaufen DZ BANK
09:21 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)