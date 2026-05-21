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UBS AG veröffentlicht Bewertung: Continental-Aktie mit Buy

22.05.26 12:37 Uhr
Wichtige News für Continental-Aktionäre: UBS AG hat sich positioniert | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Continental-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,22 EUR -0,02 EUR -0,03%
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:21 Uhr 1,7 Prozent auf 67,12 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 34,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.095 Continental-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 3,1 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

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