Analyse im Fokus

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist das Ergebnis schlechter als von Investoren erwartet. Die vorgeschlagene Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte sei nur etwa die Hälfte dessen, was sich Investoren wohl erhofft hätten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 40,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 9,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 831.010 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 4,4 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.