DAX24.995 +1,0%Est506.270 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,0%Nas25.419 -0,2%Bitcoin53.326 -0,7%Euro1,1369 +0,1%Öl73,25 +0,2%Gold4.016 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Bayer BAY001 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: Dow höher erwartet -- DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Kritische Mineralien für die Raumfahrt? Warum die SpaceX-Aktie von Seltenen Erden profitieren könnte Kritische Mineralien für die Raumfahrt? Warum die SpaceX-Aktie von Seltenen Erden profitieren könnte
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell UBS AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analyse im Fokus

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell

25.06.26 15:22 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt UBS AG über die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie | finanzen.net

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,80 EUR -1,36 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist das Ergebnis schlechter als von Investoren erwartet. Die vorgeschlagene Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte sei nur etwa die Hälfte dessen, was sich Investoren wohl erhofft hätten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 40,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 9,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 831.010 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 4,4 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15:41Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15:21Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
22.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
01.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15:41Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15:21Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
09.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
01.06.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
08.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen