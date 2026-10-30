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Analyse im Fokus

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Neutral

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Neutral

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
80.44 EUR 1.92 EUR 2.45 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des überraschend starken organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal habe der Konsumgüterkonzern vorläufige Zahlen vorgelegt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die eingeengte Jahreszielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege nahe am Konsens.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie konnte um 12:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 80,44 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 82.412 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 19,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 10.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
13:41 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
13:11 Henkel vz Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research

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