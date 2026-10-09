UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral

Aktienanalyse

09.10.26 14:07 Uhr

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 67,66 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 3,46 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 278.264 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 30,3 Prozent nach unten. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT





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