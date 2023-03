UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 16,32 CHF. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,38 CHF nach. Bei 15,64 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.541.873 UBS-Aktien.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 21,73 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 13,87 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,57 CHF.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 31.01.2023. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.029,00 USD – das entspricht einem Minus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.732,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,33 USD je Aktie belaufen.

